Столичный храм Великомученика Пантелеймона в Вербное воскресенье проведет благотворительную ярмарку

Столичный храм святого Великомученика Пантелеймона в Вербное воскресенье, 1 апреля, проведет благотворительную ярмарку, средства от которой будут переданы на лечение детей с онкозаболеваниями.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на ярмарке будут представлены работы, изготовленные воспитанниками воскресной школы Храма святого Великомученика Пантелеймона, а также поделки детей из двух столичных детских садов.

По словам настоятеля храма, протоиерея Александра Криницкого, община церкви уже проводила благотворительную акцию на Рождество, и средства от первой ярмарки были переданы на лечение мальчика с онкозаболеванием. Все средства от ярмарки, которая пройдет в Вербное Воскресенье, также будут направлены в помощь детям, которые проходят интенсивное лечение – Артему Криворученко и Анечке Цирень. У обоих детей врачи диагностировали рак, на борьбу с которым необходимы большие суммы денег.

«Оба ребенка приняли Таинство крещения в нашем храме. Анечка – это девочка, которая раньше ходила к нам в храм и воскресную школу. Артем также у нас причащался часто, он заболел около полугода назад, и родители обратились к нам с просьбой о помощи. Мы решили с Божьей помощью устроить благотворительную ярмарку и вырученные деньги отдать этим деткам на лечение», - рассказал отец Александр.

Как отметила директор воскресной школы храма Великомученика Пантелеймона Тамара Нестерова, дети готовили поделки на ярмарку на протяжении всего Великого поста.

«На ярмарке детки будут продавать продукцию, которую они изготавливали на протяжении трех месяцев. Мы хотели, чтобы наши товары были полезными к Пасхе, поэтому приготовили магниты, пряники, печенье к Пасхе. Кроме того, дети изготовили лампадки и пасхальные свечи. Также к нашей благотворительной акции присоединились два соседних садика из нашего микрорайона, они приготовили постную пищу», - рассказала Тамара Нестерова.

Община храма Великомученика Пантелеймона приглашает жителей микрорайона ДВРЗ, а также всех киевлян, принять участие в благотворительной ярмарке и помочь собрать средства на лечение маленьких прихожан храма, которые борются сегодня с тяжелой болезнью.

Храм святого Великомученика Пантелеймона находится в киевском микрорайоне ДВРЗ по адресу: ул. Алма-Атинская, 107-а.