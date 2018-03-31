На 9-й день после трагедии в Кемерово во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения

На девятый день после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», 2 апреля, во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные литии по погибшим.

По благословению Патриарха Кирилла, литии будут совершаться после утреннего или вечернего богослужения, сообщает «Фома».

Напомним, что в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным в результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.