На 9-й день после трагедии в Кемерово во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения
07:00, 31 марта 2018Православие
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Молиться о погибших будут во всех храмах Православной Церкви / mir24.tv
На девятый день после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», 2 апреля, во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные литии по погибшим.
По благословению Патриарха Кирилла, литии будут совершаться после утреннего или вечернего богослужения, сообщает «Фома».
Напомним, что в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным в результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.
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