В Таллин прибыла чудотворная икона Успения Божией Матери из Пюхтицкого монастыря

23:26, 30 марта 2018
Православие
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/ orthodox.ee

Икону встретили Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии, духовенство собора и многочисленные богомольцы, сообщает пресс-служба Эстонской Православной Церкви.

/ orthodox.ee

Икона была торжественно поставлена в центре храма, и владыка Сергий в сослужении духовенства совершил молебен Божией Матери, затем продолжилось Богослужение - чтение часов и Литургия Преждеосвященных Даров.

Икона пробыла в соборе весь день, и в течение всего времени перед ней были совершены молебны. По окончании вечернего богослужения икону проводили назад в Пюхтицы. 

/ orthodox.ee

По благословению Патриарха Кирилла это ежегодное событие совершается в государственный праздник Великой Пятницы (Suur Reede) по западному календарю. Этот день является выходным, и многие люди имеют возможность посетить храм и помолиться перед святыней.

/ orthodox.ee

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