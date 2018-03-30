В Таллин прибыла чудотворная икона Успения Божией Матери из Пюхтицкого монастыря

В пятницу, 30 марта, во время утреннего богослужения, в Таллинский кафедральный Александро-Невский собор была доставлена чудотворная икона Успения Божией Матери из Пюхтицкого монастыря.

Икону встретили Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии, духовенство собора и многочисленные богомольцы, сообщает пресс-служба Эстонской Православной Церкви.

Икона была торжественно поставлена в центре храма, и владыка Сергий в сослужении духовенства совершил молебен Божией Матери, затем продолжилось Богослужение - чтение часов и Литургия Преждеосвященных Даров.

Икона пробыла в соборе весь день, и в течение всего времени перед ней были совершены молебны. По окончании вечернего богослужения икону проводили назад в Пюхтицы.

По благословению Патриарха Кирилла это ежегодное событие совершается в государственный праздник Великой Пятницы (Suur Reede) по западному календарю. Этот день является выходным, и многие люди имеют возможность посетить храм и помолиться перед святыней.