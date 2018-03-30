В Европе информация о дискриминации прав верующих УПЦ вызвала резонанс - епископ Виктор

Епископ Виктор (Коцаба) рассказал порталу «Православная Жизнь» о том, что международная общественность проинформирована о проблемах Украинской Православной Церкви, пристально следит за развитием событий и держит руку на пульсе.

– Владыко, с чего началась Ваша деятельность как главы представительства УПЦ при международных организациях?

– Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях учреждено 27 мая 2017 года на заседании Священного Синода. Представительство является церковной структурой, задача которого состоит в донесении позиций Украинской Православной Церкви международному сообществу.

Многие Поместные Православные Церкви имеют аналогичные структуры, и с 2017 года УПЦ также получила новые возможности для работы за рубежом. Так как система представительств Православных Церквей за рубежом является достаточно развитой и имеет большой опыт работы, то мы включились в уже существующую группу религиозных представительств и смогли не только достаточно быстро донести наше видение по ключевым вопросам, но и получить доступ к уже накопленному опыту и возможностям международной работы Православных Церквей.

- Какие вопросы находятся на повестке дня представительства?

- Мы не отделяем свою деятельность от проблем православных верующих Украины, и поэтому наша работа сосредоточена, прежде всего, на том, чтобы эти проблемы разрешались возможностями международного сообщества.

Сегодня наши выступления в первую очередь касаются нарушений прав верующих УПЦ, таких как захваты храмов, принятия дискриминационных решений должностными лицами органов власти, фактов разжигания религиозной вражды в СМИ. Наша первоочередная задача по этому блоку проблем – предоставить международному сообществу правдивую и объективную информацию об этих случаях и дать возможность государству исправить эти нарушения.

Также нужно учитывать, что сейчас на международном уровне происходит фактическая борьба мировоззренческих позиций по проблемам в сфере семейных ценностей, аборта, эвтаназии, гендера, ЛГБТ, однополых браков и ряда других, и религиозные сообщества должны участвовать в рассмотрении этих вопросов, так как от тех решений, которые будут приняты политиками на международном уровне, зависит последующее правовое регулирование в стране.

– Как происходят Ваши выступления?

– Каждая международная организация, в зависимости от ее правового регламента и статуса, имеет различные форматы работы. Как правило, существует возможность устного выступления, подачи письменных материалов: докладов или специальных заявлений индивидуального характера. Практически все организации с международным дипломатическим статусом, такие как, например, ОБСЕ или Совет по правам человека ООН, ведут базы данных выступлений, документов и материалов, поданных участниками. Эти источники информации становятся основой для анализа политической ситуации в той или иной стране со стороны дипломатов, правозащитных организаций, структур, ответственных за борьбу с преступностью на международном уровне.

– Где происходили Ваши недавние выступления?

– На мероприятиях, проводимых ОБСЕ, на заседании Межпарламентской ассамблеи Православия. К слову, последняя организация собирает православных депутатов, среди ее руководителей преимущественно греческие парламентарии. Заседания проводятся в разных странах. Последнее заседание, в котором я принимал участие, проходило в стенах итальянского парламента в Риме. В моем выступлении речь шла о ситуации, в которой оказалась Украинская Православная Церковь в современных реалиях.

– Какие темы выступлений вызвали резонанс?

– Сегодня все вопросы, которые касаются УПЦ и звучат на международном уровне, становятся резонансными, так как, к сожалению, наша Церковь без нашей воли втянута в геополитическую борьбу и используется для манипуляций, в том числе и на дипломатическом уровне.

Поэтому наша задача, как я говорил ранее, – предоставлять объективную информацию о ситуации, опровергать манипуляции, пропаганду и ложные обвинения, которые, к сожалению, звучат, в том числе и на международных площадках.

Например, нельзя не отметить тему законопроектов № 4128, 4511 и 5309. Они вызвали международный резонанс, и информация о них уже не раз прозвучала на международном уровне, на совещаниях ОБСЕ и ООН.

К нашему удовлетворению Президент Украины заявил, что он не подпишет законопроект №4511, который пытается нас вернуть в советские реалии (речь в нем о том, что епископы и священники будут назначаться на должности при согласовательном участии государственных органов), и мы надеемся, что все перечисленные законопроекты не будут приняты.

В противном случае наше государство Украина понесет значительные репутационные потери, так как в случае их принятия упомянутые законопроекты поставят нашу страну в один ряд с тоталитарными недемократическими государствами, а это, несомненно, противоречит европейскому курсу государства и приведет к новым религиозным конфликтам.

– Не было ли выпадов агрессии по отношению к УПЦ?

– К сожалению, такие факты есть, как внутри страны, так и в ходе дискуссий на международном уровне существуют попытки обвинить нашу Церковь в «промосковской деятельности». Есть определенная категория лиц, которые стремятся на любые наши критические замечания, сообщение правдивой информации о нарушениях прав верующих утверждать, что это «рука Москвы». Навешивание таких ярлыков происходит с целью манипуляции, а в ряде случаев, как говорится, «место обязывает» придерживаться такой агрессивной риторики.

Мы понимает, что все эти выпады так или иначе являются частью политической игры, ведь в действительности на международном правовом уровне нет возможности скрыть правду при том массиве документов и информации, которая объективно существует по вопросу нарушений прав УПЦ. Поэтому у нас нет сомнений в том, что международные чиновники понимают «в персоналиях и фактах», что реально происходит в Украине и кто ответственен за захваты храмов и другие нарушения прав верующих УПЦ.

– Кто-то выражал поддержку, сочувствие? Или сделали доклады и разошлись?

– Наша деятельность имеет накопительный характер. Каждая страна, как бы она ни была внешне благополучна, имеет свои проблемы. В общей канве всех мировых проблем наша является не столь масштабной и катастрофичной, как нам она представляется изнутри.

Но накопительный эффект как раз и является залогом успеха нашей миссии. Факты, которые зафиксированы в документальных базах международных организаций (к примеру, данные о том, что с 2014 года происходят нарушения прав верующих), гарантируют, что международная общественность проинформирована о наших проблемах, пристально следит за развитием событий и держит руку на пульсе.

– Мы уже сегодня видим, что накал несколько ослабевает. Так ли это?

– Действительно, благодаря Господу Богу наступило некоторое затишье, однако нельзя забывать о том, что захваченные в период 2015-2016 гг. храмы так и не были возвращены верующим, то есть речь идет о том, что правонарушения продолжаются и права не восстановлены.

Да, волны захватов поутихли, во многом вследствие давления на международном уровне: так, с 2015 года миссия ОБСЕ проводит постоянный мониторинг ситуаций нарушений прав верующих на Западной Украине, также по теме нарушений прав верующих работали другие правозащитные организации, были многочисленные выступления на международных площадках, активно защищались общины на местах. И в результате многие из оппонентов поняли, что захваты неэффективны.

Поначалу кому-то казалось, что стоит все храмы захватить, всех перегнать в другую юрисдикцию – и дело решено. Все оказалось гораздо сложнее. Верующие защищают свои храмы, они готовы отдать за веру свою жизнь. Организаторам захватов стало понятно, что религиозная война - это новый фронт.

Церковь устояла в первые времена, Церковь устоит и сейчас, и вовеки. Христос управляет Церковью. Он со всеми, кто в Церкви. Поэтому нам нечего бояться, важно только сделать все, что в человеческих силах, а остальное оставить Богу.

- У Вас есть возможность помимо проблемной информации выдавать еще и позитивную о нашей Церкви, знакомить с православием?

- Это и есть наша главная задача, но, к сожалению, пока мы вынуждены преимущественно говорить о наших проблемах. Верю, что наступит время и мы будем усердно работать над созданием положительного имиджа нашей родной Украины в Европе, открывая красоту православия для представителей европейского сообщества.

Вот совсем недавно в Брюсселе в стенах Европарламента состоялось мероприятие «Важность сохранения культурного христианского наследия для Европы», организаторами которого выступили Европейская народная партия и Комитет представителей Поместных Православных Церквей при Европейском Союзе. По приглашению организаторов мне довелось принять участие в этом ивенте и представить Украинскую Православную Церковь на нем. Мое выступление напоминало о событиях столетней давности в нашей стране, связанных с гонениями богоборческой власти на Церковь. Опыт Церкви-мученицы был предложен европейцам для размышления, через призму которого мы постарались посмотреть на проблему сохранения культурного христианского наследия для всей Европы.

Мы делимся страницами нашей истории и доносим её богатство и опыт до широкого международного круга представителей дипломатии и Европарламента, учёных и исследователей.

Безусловно, такой диалог имеет позитивное влияние на решение многих задач и проблем, связанных со служением Украинской Православной Церкви.

«Православная Жизнь».