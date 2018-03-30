В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий встретился с иерархом Константинопольского Патриархата

16:08, 30 марта 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий встретился с иерархом Константинопольского Патриархата / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС, во встрече приняли участие: глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор и заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Во время встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

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