В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий встретился с иерархом Константинопольского Патриархата
16:08, 30 марта 2018Православие
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Митрополит Онуфрий встретился с иерархом Константинопольского Патриархата / news.church.ua
Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре 30 марта принял иерарха Константинопольского Патриархата – митрополита Бельгийского, экзарха Нидерландов и Люксембурга Афинагора, которого сопровождал архидиакон Филадельф (Кафалис) и господин С. Спанос.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС, во встрече приняли участие: глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор и заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
Во время встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.
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