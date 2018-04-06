Елена Натальчук продолжает бороться с раком и нуждается в помощи - "Надеюсь и верю"

Елене Назарчук 18 лет, она студентка 3 курса Бердичевского медицинского колледжа. Еще совсем недавно Елена жила обычной студенческой жизнью, но неожиданно у девушки начали появляться симптомы головокружения.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", так маскировалась коварная болезнь, которую врачи смогли обнаружить лишь после тщательного обследования. Лимфома Ходжкина – такой диагноз установлен Елене. Это рак лимфатической системы. Ей назначено лечение химиотерапией.

Девушка довольно неплохо переносит химию, есть положительные результаты. Для ее лечения нужен препарат "Блеоцин" в количестве 4 упаковки на общую сумму 5 708, 72 грн.

Елена положительная и творческая девушка: любит рисовать, вышивать бисером, играть в теннис. Лена не единственный ребенок в семье. Кроме нее родители воспитывают еще младшего сына. Материальное положение семи Назарчук подорвано болезнью дочери. Все сбережения уже давно исчерпаны. Родители вынуждены обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, в лечении дочери! Поддержите, пожалуйста, Елену!

О том, как помочь Елене Назарчук – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".