В Херсоне отметили 50-летие со дня кончины местночтимой святой, преподобной Евтропии Херсонской

В четверг, 29 марта, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона отметили 50-летие со дня кончины местночтимой святой, преподобной Евтропии Херсонской.

Как сообщает пресс-служба Херсонской епархии, в этот день митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил Литургию Преждеосвященных Даров. В завершение богослужения у святых мощей преподобной Евтропии, которые почивают в приделе Священномучеников Херсонесских, собором духовенства была вознесена молитва святой.

Владыка Иоанн поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал, чтобы преподобная Евтропия "постоянно молилась за нас перед Богом, укрепляла в православной вере и благочестии, а также помогала нести посильные подвиги и труды во славу Божию и на благо ближним".

Евтропия Херсонская (1863 - 1968) - местночтимая святая Херсонской епархии УПЦ.

В миру Екатерина Леонтьевна Исаенкова, родилась 24 ноября 1863 года в селении Белая Криница Херсонской губернии. В 12 лет была взята на воспитание женской монашеской общиной в Алешковской Слободе Таврической губернии. Духовные чада свидетельствовали, что на ногах матушка носила вериги. В ее руках всегда было Евангелие, которое она постоянно читала. Скончалась монахиня 29 марта 1968 года, в возрасте 105 лет. Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2010 года монахиня Евтропия причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии.