Южный корпус келий Зачатьевского монастыря передан Церкви

Южный корпус келий московского Зачатьевского монастыря возвращен Русской Православной Церкви.

Передача здания произошла на основе распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Москве от 14 марта 2018 года, сообщает "Фома" со ссылкой на сайт Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Южный корпус келий Зачатьевского монастыря построен в 1900-1902 годах на месте прежних деревянных келий и использовался как монастырская гостиница для проживания паломников.

В 1920-х годах монастырь был закрыт, а в южном корпусе размещался ведомственный институт. Возрождение обители началось в 1991 году, богослужения возобновлены в 1993 году. Сейчас в монастыре идет реставрация.