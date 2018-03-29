В Дамаске будут организованы библейские занятия на русском языке

Представительство Русской Православной Церкви в Дамаске приглашает русскоязычных жителей сирийской столицы и ее окрестностей на бесплатные Библейские занятия, которые начнутся в этом году после празднования Пасхи.

Библейские занятия на русском языке будет проводить представитель Московского Патриарха при Патриархе Антиохийском, профессор кафедры библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктор богословия игумен Арсений. Об этом сообщается на сайте Представительства.

Занятия бесплатны и предназначены для всех, интересующихся Священным Писанием. О дате и времени первого занятия в Дамаске будет сообщено дополнительно.