В Дамаске будут организованы библейские занятия на русском языке

22:17, 29 марта 2018
Православие
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/ ruspodvorie.wordpress.com

Представительство Русской Православной Церкви в Дамаске приглашает русскоязычных жителей сирийской столицы и ее окрестностей на бесплатные Библейские занятия, которые начнутся в этом году после празднования Пасхи.

Библейские занятия на русском языке будет проводить представитель Московского Патриарха при Патриархе Антиохийском, профессор кафедры библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктор богословия игумен Арсений. Об этом сообщается на сайте Представительства

Занятия бесплатны и предназначены для всех, интересующихся Священным Писанием. О дате и времени первого занятия в Дамаске будет сообщено дополнительно.

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