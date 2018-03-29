Военным медикам за жертвенное служение вручили грамоты Харьковской епархии УПЦ

15:37, 29 марта 2018
Православие
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Военным медикам за жертвенное служение вручили грамоты / news.church.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Клирик Харьковской епархии протоиерей Олег Кучер вручил грамоты полковнику медицинской службы Подоляну Ю., начальнику Военно-медицинского Центра северного региона и Усенко С., кандидату медицинских наук, доценту Харьковской медицинской академии последипломного образования.

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