Предстоятели Поместных Православных Церквей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово
На имя Патриарха Кирилла продолжают поступать послания Предстоятелей Поместных Православных Церквей, выражающих соболезнования в связи с трагедией.
Тексты соболезнований опубликованы на сайте ОВЦС РПЦ и представлены ниже без изменений.
Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей:
Блаженнейший и Святейший брат!
С тяжелым сердцем восприняли мы печальное известие о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни стольких людей – и детей, и взрослых. У нас нет слов, настолько непостижима трагедия, о которой сообщили средства массовой информации. Мы неустанно молимся о жертвах и их семьях. В преддверии празднования славного входа Христа в Иерусалим мы скорбим, как и наш Господь скорбел, о смерти Его дорогого друга Лазаря, храня в своем сердце, тем не менее, уверение в Воскресение и обетование будущей жизни.
В эти дни печали и скорби мы бы хотели выразить наши искренние соболезнования и передать слова сочувствия и молитвенной поддержки от всего Вселенского Патриархата. Да дарует Владыка жизни и смерти вечный покой всем трагически погибшим и мир и утешение тем, чьи сердца сломлены и искалечены происшедшими событиями. Мы и впредь будем пребывать в духе солидарности с Вами и со всеми страждущими.
Выражая свои соболезнования, мы братски лобзаем Вас о Господе с глубокой братской любовью и почтением.
Любящий брат во Христе Вашего досточтимого Блаженства,
+ВАРФОЛОМЕЙ,
Архиепископ Константинополя – Нового Рима
и Вселенский Патриарх
Святейший Патриарх Сербский Ириней:
Ваше Святейшество,
С великой скорбью на сердце примите самые искренние соболезнования как oт Нас лично, так и от всей полноты Сербской Православной Церкви в связи с трагедией Кемерово, в которой погибло на данный момент 64 человека, большинство из которых были дети.
Молимся вместе с Вами и со всем нашим братским русским народом за здоровье всех пострадавших, за дарование утешения всем тем, кто потерял в страшном пожаре своих родных и близких, а также молимся за упокоение душ погибших.
Вечная память всем погибшим!
Вашего Святейшества во Христе собрат и сослужитель.
+ИРИНЕЙ,
Патриарх Сербский
Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав:
Ваше Святейшество!
В дни Великого поста, когда народ Божий готовится встретить Светлое Христово Воскресение, и уже в ближайшую субботу мы будем вспоминать воскрешение четверодневного Лазаря, до нас донеслось страшное известие о том, что в городе Кемерово в результате пожара в торговом центре погибли и пострадали люди. Ваше Святейшество, примите от всей полноты нашей Поместной Церкви самые искренние и глубокие соболезнования в связи со случившейся трагедией. Молимся о скором выздоровлении пострадавших, об утешении потерявших своих близких, особенно детей, и об упокоении душ новопреставленных невинно погибших. Верим, что всеблагой Господь совоскресит души рабов Своих, даруя им жизнь вечную.
+РОСТИСЛАВ,
Архиепископ Прешовский,
Митрополит Чешских земель и Словакии
***В воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы. Погибли 64 человека, большинство из которых дети.