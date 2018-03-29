Предстоятели Поместных Православных Церквей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово

На имя Патриарха Кирилла продолжают поступать послания Предстоятелей Поместных Православных Церквей, выражающих соболезнования в связи с трагедией.

Тексты соболезнований опубликованы на сайте ОВЦС РПЦ и представлены ниже без изменений.

Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей:

Блаженнейший и Святейший брат!

С тяжелым сердцем восприняли мы печальное известие о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни стольких людей – и детей, и взрослых. У нас нет слов, настолько непостижима трагедия, о которой сообщили средства массовой информации. Мы неустанно молимся о жертвах и их семьях. В преддверии празднования славного входа Христа в Иерусалим мы скорбим, как и наш Господь скорбел, о смерти Его дорогого друга Лазаря, храня в своем сердце, тем не менее, уверение в Воскресение и обетование будущей жизни.

В эти дни печали и скорби мы бы хотели выразить наши искренние соболезнования и передать слова сочувствия и молитвенной поддержки от всего Вселенского Патриархата. Да дарует Владыка жизни и смерти вечный покой всем трагически погибшим и мир и утешение тем, чьи сердца сломлены и искалечены происшедшими событиями. Мы и впредь будем пребывать в духе солидарности с Вами и со всеми страждущими.

Выражая свои соболезнования, мы братски лобзаем Вас о Господе с глубокой братской любовью и почтением.

Любящий брат во Христе Вашего досточтимого Блаженства,

+ВАРФОЛОМЕЙ,

Архиепископ Константинополя – Нового Рима

и Вселенский Патриарх

Святейший Патриарх Сербский Ириней:

Ваше Святейшество,

С великой скорбью на сердце примите самые искренние соболезнования как oт Нас лично, так и от всей полноты Сербской Православной Церкви в связи с трагедией Кемерово, в которой погибло на данный момент 64 человека, большинство из которых были дети.

Молимся вместе с Вами и со всем нашим братским русским народом за здоровье всех пострадавших, за дарование утешения всем тем, кто потерял в страшном пожаре своих родных и близких, а также молимся за упокоение душ погибших.

Вечная память всем погибшим!

Вашего Святейшества во Христе собрат и сослужитель.

+ИРИНЕЙ,

Патриарх Сербский

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав:

Ваше Святейшество!

В дни Великого поста, когда народ Божий готовится встретить Светлое Христово Воскресение, и уже в ближайшую субботу мы будем вспоминать воскрешение четверодневного Лазаря, до нас донеслось страшное известие о том, что в городе Кемерово в результате пожара в торговом центре погибли и пострадали люди. Ваше Святейшество, примите от всей полноты нашей Поместной Церкви самые искренние и глубокие соболезнования в связи со случившейся трагедией. Молимся о скором выздоровлении пострадавших, об утешении потерявших своих близких, особенно детей, и об упокоении душ новопреставленных невинно погибших. Верим, что всеблагой Господь совоскресит души рабов Своих, даруя им жизнь вечную.

+РОСТИСЛАВ,

Архиепископ Прешовский,

Митрополит Чешских земель и Словакии

***В воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы. Погибли 64 человека, большинство из которых дети.