Митрополита Онуфрия поздравили с 70-летием известный академик, кинопродюссер, олимпийский чемпион и рок-музыкант

Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поздравляют с 70-летием известный академик, кинопродюссер, олимпийский чемпион и рок-музыкант. Текст поздравления передан в "УНИАН-Религии".

Петр Толочко, академик НАН Украины:

"Дорогой владыка Онуфрий! С 70-летием Вас! Вы избраны на руководство Киевской кафедры, духовной колыбели восточно-славянского православия! Крепости и Божьего ведения во всех Ваших делах и служении Богу и всему народу православной цивилизации!"

Олег Кохан, кинопродюсер:

"Поздравляю от всей души уважаемого митрополита Онуфрия с Юбилеем! Божией помощи во всех Ваших служениях!"

Александр Крикун, призер олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов, Член исполкома Олимпийского Комитета Украины:

"Крепкого здоровья Вам, дорогой Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Онуфрий! Многая и благая Вам лета!

Олег Карамазов, рок музыкант, руководитель международной организации "День Крещения Руси":

" Дорогой Владыка и Отец наш Онуфрий! Благословите! В эти сложные для нашего народа времена, мы как никогда нуждаемся в примерах человечности и мужественного стояния за Правду Христову! Крепости Вам и многая лета в служении Богу и нашему народу православному! С Днем Рождения Вас, Предстоятель! Спаси Господи!"