По маршруту Сергия Радонежского открылась паломническая экотропа для паломников, спортсменов, пешеходов и туристов между Москвой и Сергиевым Посадом.

Тропа протяженностью 120 км проходит от Красной площади до Троице-Сергиевой лавры по паркам и лесам, с минимально возможным, в условиях Москвы и Подмосковья, пересечением дорог, сообщается на сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Дорога в Лавру» – один из главных паломнических маршрутов в России. Этой дорогой шли цари и обездоленные нищие. По ней в Троице-Сергиев монастырь приходили просить лучшей доли и замаливать грехи.

Именно преподобный Сергий в XIV веке проложил этот путь. Скромный образованный трудолюбивый монах стал примером для всех верующих. Он не искал славы. Наоборот, бежал от мирской суеты в лес, чтобы здесь в тишине и покое честно служить Богу.

Тропу можно пройти, пробежать, или проехать по этой дороге на велосипеде.

Длина пути составляет 120 км. Его можно пройти частями, возвращаясь к месту завершения предыдущей части маршрута.

«Дорога в Лавру» проходит через с. Радонеж, где жил преподобный Сергий со своей святой семьей, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново; по пути следования можно помолиться в храмах и набрать воды в святых источниках.

Также у паломников есть возможность принять участие в обустройстве этого знаменитого пешеходного маршрута.

Скачать подорожную грамоту, узнать историю тропы и ее маршрут можно на сайте dorogavposad.ru

Каждый преодолевший туристский путь «Дорога в Лавру» может получить именную грамоту, подтверждающую полное прохождение тропы.