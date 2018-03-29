В Санкт-Петербурге возведут храм в честь Василия Великого

Храм святого Василия Великого заложен в Санкт-Петербурге.

Установка закладной сваи храма святого Василия Великого состоялась 27 марта на территории строительства православного медико-социального и духовно-просветительского комплекса "Дом милосердия". Об этом сообщается на сайте Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Молебен совершил председатель попечительского совета строительства, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадский Назарий. Молебну предшествовала лития по погибшим в Кемерове.

"Страшно, что в трагедии погибло много детей, а это будущее нашей страны, - сказал владыка в слове перед богослужением. - Этот объект, "Дом милосердия", мы тоже можем назвать многострадальным: долгие годы шла речь о строительстве, и только сейчас начались видимые сдвиги. Милосердие начинается заранее, а не когда случилась беда. Надеюсь, что сегодняшний день на этом объекте заставит более глубоко думать о милосердии".

Как рассказала журналистам главный архитектор проекта Дарья Родионова, планируется построить два здания на участке площадью более гектара, композиционно и функционально связанные между собой, - храм святителя Василия Великого и духовно-просветительский и медико-социальный центр высотою в шесть этажей.

Комплекс "Дом милосердия" будет состоять из храма святителя Василия Великого и здания медико-социального и духовно-просветительского центра. Здесь разместятся реабилитационные отделения с сестринским уходом, пансионат для временного проживания, администрация Общества православных врачей Санкт-Петербурга, клинико-диагностический центр. Будет работать центр помощи семье - в частности, женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.