В Ярославле первый удар колокола в отреставрированном монастыре прозвучал в память о погибших в Кемерово

В среду, 28 марта, на восстановленной колокольне Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле были подняты колокола.

После долгого периода молчания, который составил не один десяток лет, над монастырем раздался колокольный звон, сообщает "Ярославский регион".

– Первый удар колокола воссозданной колокольни церкви Кирилла и Афанасия – в память о погибших при пожаре в Кемерово, – написал на своей странице в фейсбуке губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Сегодня освятили колокола, голос которых обитель не слышала около 70 лет.

В среду митрополит Пантелеимон отслужил заупокойную литию по жертвам трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». После молебна и освящения колокола весом от 8 килограммов до 1,76 тонны подняли на звонницу.

Отметим, что колокольня монастыря была восстановлена в своем историческом виде в стиле классицизма с элементами барокко.