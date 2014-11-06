В Сумах предлагают переименовать одну из улиц в честь Митрополита Владимира (Сабодана)

В Сумах предлагают переименовать одну из улиц Роменского микрорайона и назвать ее в честь Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана). С такой инициативой выступил епархиальный совет Сумской епархии УПЦ.

Предлагается переименовать улицу Борцов Революции в Роменском микрорайоне областного центра - на улицу Митрополита Владимира.

На этой улице предстоятель Украинской Православной Церкви жил в начале 70-х годов прошлого века.

С 5 ноября начато общественное обсуждение по переименованию улицы. Организатором обсуждения является департамент градостроительства и земельных отношений. 25 ноября планируется провести собрание граждан, на котором обсудить вопрос переименования.

По материалам сайта regionews.sumy.ua