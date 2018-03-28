В монастыре св. Саввы освященного Запорожской епархии УПЦ отобразилась икона на стекле

В монастыре св. Саввы освященного Запорожской епархии УПЦ отобразилась на стекле икона святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца.

Стекло с отобразившейся иконой было продемонстрировано 17 марта во время всенощного бдения настоятелю обители митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке, который засвидетельствовал это чудо. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

18 декабря 2012 г. на престольный праздник монастыря настоятель общины Иоанна Шанхайского (село Калинов Мост, Полтавской области), игумен Серапион (Медведев), привез в обитель для поклонения святыни – частицу мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца, а также его икону. В качестве подарка он преподнес игумену монастыря небольшую икону с изображением этого святого. С тех пор она заняла почетное место в храме.

Через 6 лет было принято решение сделать новый киот для этой иконы. Когда киот уже был готов, иеромонах Антипа начал демонтировать икону и с удивлением заметил, что образ святого полностью отразился на стекле. Это произошло 5 марта 2018 года.

Сейчас готовится новый оклад для отобразившейся иконы, и ближайшем будущем все верующие смогут увидеть чудесное отображение святителя Иоанна Шанхайского и помолиться у его образа.