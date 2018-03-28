Опубликованы рекомендации для авторов гимнографических текстов
21:24, 28 марта 2018Православие
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Опубликованы рекомендации для авторов-гимнографов / sbkrpc.ru
Синодальная богослужебная комиссия опубликовала методические рекомендации для тех, кто составляет гимнографические тексты в честь новых богослужебных дней памяти.
Документ «Методические рекомендации для авторов-составителей гимнографических текстов в честь новоустановленных богослужебных памятей» доступен в форматах doc и pdf, сообщает сайт Синодальной богослужебной комиссии.
Скачать Методические рекомендации можно здесь.
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