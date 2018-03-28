Опубликованы рекомендации для авторов гимнографических текстов

Синодальная богослужебная комиссия опубликовала методические рекомендации для тех, кто составляет гимнографические тексты в честь новых богослужебных дней памяти.

Документ «Методические рекомендации для авторов-составителей гимнографических текстов в честь новоустановленных богослужебных памятей» доступен в форматах doc и pdf, сообщает сайт Синодальной богослужебной комиссии.

Скачать Методические рекомендации можно здесь.