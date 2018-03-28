Вашингтон посетила мироточивая икона Божией Матери «Умягчения злых сердец»

Мироточивая икона Божией Матери «Умягчения злых сердец» посетила Вашингтон.

По окончании ежегодного Великопостного говения духовенства Восточно-Американской епархии, проходившем при Св. Александро-Невском кафедральном соборе гор. Ховелл, шт. Нью-Джерси, священнослужители епархии 13 марта доставили мироточивую икону "Умягчение Злых Сердец" в столицу США. Об єтом сообщается на сайте Восточно-Американской епархии РПЦЗ.

По дороге в Вашингтон икона в сопровождении ее хранителя Сергея Фомина посетила Спасо-Преображенский приход гор. Балтимор, шт. Мэриленд, прихожане которого с нетерпением ожидали принесение святыни. В балтиморской церкви священники – в сослужении настоятеля прот. Иоанна Барбуса – совершили молебен с акафистом и разделили трапезу, устроенную сестричеством Преображенского прихода.

На следующий день, в четверг, 14 марта, мироточивую икона была впервые торжественно принесена в храм преп. Германа Аляскинского гор. Стаффорд, шт. Вирджиния, на Литургию Преждеосвященных Даров, которую совершил митрополит Иона (бывший предстоятель Православной Церкви в Америке).

В пятницу, 15 марта, мироточивая икона посетила храм свв. Апостолов гор. Белтсвилль, шт. Мэриленд.

В следующие два дня (16 и 17 марта) мироточивый образ присутствовал в Св. Иоанно-Предтеченском соборе на всех совершаемых утром и вечером великопостных богослужениях.

Воскресную Литургию, как и совершенную накануне Всенощное бдение возглавил епископ Манхэттенский Николай, викарий Восточно-Американской епархии.

После Литургии православные вашингтонцы еще долго молились у мироточивого образа. Каждый был помазан святым миром и получил на память небольшой список иконы. Одновременно с этим в приходском зале проходила трапеза, устроенная Богородице-Покровским сестричеством.

По окончании трапезы прихожане простились с иконой "Умягчение злых сердец", которая была увезена в Радосте-Скорбященский приход вгор. Филадельфия, шт. Пенсильвания.