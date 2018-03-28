География приходов Финляндской Православной Церкви изменится к 2020 году.

Инфраструктура должна измениться, чтобы Православная церковь в Финляндии сохранила свою жизнеспособность и в будущем, сообщается на сайте ФПЦ.

В настоящее время церковное устройство является целью пристального рассмотрения на епархиальном уровне. Поместный собор ФПЦ в 2017 году принял решение о рассмотрении и изменении при необходимости границ и структуры приходов в масштабах всей церкви к 2020 году. Планируется, что приходы в новых границах смогут приступить к работе с 1.1.2020.

Цель реформ - эффективное использования приходских ресурсов для развития пастырской деятельности на местах, вместо чрезмерного внимания, уделяемого вопросам управления. Были определены главные приоритеты: богослужебная жизнь, образование и диакония.

Однако, попытка провести в жизнь ряд изменений натолкнулась на желание приходов сохранить свою самостоятельность и независимость.

– Готовность к переменам становится реальной, когда все остальные варианты уже исчерпаны. Укрупнение приходов путём слияния меньших единиц, были проведены там, где это было уже неизбежно, ввиду отсутствия средств, – рассказывает глава Административного центра ФПЦ Сирпа Кориала.

Существующее приходское деление – результат этих реформ. Сейчас необходимо комплексно и объективно рассмотреть географию приходов в перспективе будущего.

– Инфраструктура церкви подлежит критическому анализу с учётом изменений, происходящих в обществе. Уже теперь можно заметить, что далеко не все приходы динамично развиваются. Учитывая нынешнюю тенденцию, можно прогнозировать, что к 2025 году количество прихожан самого крупного прихода епархии Куопио и Карелии сократиться на 15% от количества прихожан в 2015 году. В приходах меньшего размера – потери будут ещё большими. Кроме того, налоговые доходы приходов тоже сокращаются такими темпами, что более не покрывают расходов по обеспечению приходской деятельности, – делится Кориала.

На каком-то этапе данный процесс не может не отобразиться на жизни всех прихожан и церковных сотрудников. Понятно, что тут есть о чём задуматься.

– Для нас всех это важный вопрос. Мы стоим на пороге самых серьёзных административных преобразования в церкви за всё послевоенное время. Однако реформы — это всегда шанс. История нашей церкви – потрясающее повествование о выживании в трудных условиях. Настало время решений, которые сделают возможным продолжение этой истории в грядущих поколениях. Нам нужны вера в будущее, решимость и добрая воля не меньшие, чем в эпоху послевоенного строительства, - отметил Кориал.