Патриаршее поздравление Блаженнейшему Онуфрию: Год 70-летия стал временем призвания к новому высокому подвигу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с 70-летием со дня рождения.

Его Блаженству, Блаженнейшему Онуфрию, Митрополиту Киевскому и всея Украины

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Владыка!

Сердечно рад поздравить Вас с 70-летием со дня рождения.

Еще в ранней юности Вы решили посвятить свою жизнь служению Богу и Его Святой Церкви. С тех пор до нынешних зрелых лет Вы с мужеством и терпением следуете за Христом, храня верность своему призванию и непоколебимую преданность всеблагой воле Небесного Владыки.

В Вашей жизни исполняется обетование Спасителя: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать... ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29). На всех путях Вашего служения Господь неизменно укреплял и благословлял Вас. За минувшие годы Вы стяжали высокий духовный авторитет, мудрость и богатый пастырский опыт, которым Вы щедро делитесь с собратьями-архипастырями, клиром и верными чадами Церкви.

Год 70-летия Вашего Блаженства стал для Вас временем призвания к новому высокому подвигу. Нелегок он, но надлежало сбыться слову Евангельскому: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15). В Вашем избрании на древнюю и славную кафедру Митрополитов Киевских, как и во всей Вашей жизни, проходившей в монашеском делании и смиренном послушании Матери-Церкви, усматривается назидательное действие Промысла Божия, который возводит христианина от силы в силу (Пс. 83:8) и в каждом из нас возгревает огнь веры, столь необходимый для нашего возрастания «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13).

Ответственное служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, возложенное на Вас в очень сложное для канонического Православия на Украине время, требует особой жертвенности, мужества и самоотдачи. Не властолюбие и не тщеславие века сего возвели Вас на эту высокую кафедру, но кротость, с какой Вы подражали примеру нашего Подвигоположника Христа, Который «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Мф. 12:20). Верю, что эта кротость и всепобеждающая любовь о Христе дадут Вам силы для непреткновенного несения нелегкого Предстоятельского креста, да исполнится слово святого апостола: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век» (1 Ин. 2:16).

Во внимание к усердному служению и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.

В сей знаменательный день сугубо молюсь о том, чтобы Господь не оставил Вас Своими щедротами, а Вашей боголюбивой пастве даровал мир и единство во Христе. От души желаю Вашему Блаженству стойкости духа и доброго здравия на многая и благая лета.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ