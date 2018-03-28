Во всех храмах Ровеньковской епархии УПЦ 40 дней будут молится о жертвах пожара в Кемерово

17:37, 28 марта 2018
Православие
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В Ровеньковской епархии УПЦ будут молиться о жертвах пожара в Кемерово / фото из открытых источников

Также на 3 день после трагедии, 27 марта, были совершены панихиды, сообщается на сайте епархии.

Архиепископ Пантелеимон призвал всех священнослужителей и паству сугубо молиться о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в этом пожаре.

Также Митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху, главе Кузбасской митрополии, владыка Пантелеимон направил соболезнование.

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