Во всех храмах Ровеньковской епархии УПЦ 40 дней будут молится о жертвах пожара в Кемерово

Согласно Распоряжения по Ровеньковской епархии УПЦ от 26 марта во всех храмах на литургиях и поминальных богослужениях в течение 40 дней до 26 апреля благословляется возносить заупокойные молитвы о душах всех трагически погибших вследствие пожара в торговом центре в Кемерово.

Также на 3 день после трагедии, 27 марта, были совершены панихиды, сообщается на сайте епархии.

Архиепископ Пантелеимон призвал всех священнослужителей и паству сугубо молиться о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в этом пожаре.

Также Митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху, главе Кузбасской митрополии, владыка Пантелеимон направил соболезнование.