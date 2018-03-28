Митрополит Минский Павел рассказал об опыте монастыря в деле реабилитации людей с преступным прошлым

В Минске 27 марта состоялось II общее собрание-конференция тюремных священнослужителей Белорусской Православной Церкви.

Форум был посвящен сотрудничеству Церкви с исправительными учреждениями Беларуси, сообщает church.by.

Митрополит Павел подчеркнул, что Церкви есть чем поделиться в деле реабилитации людей с преступным прошлым, указав на яркий опыт Елисаветинского монастыря Минской епархии.

В своей речи владыка Экзарх констатировал достижение добрых отношений конструктивного соработничества между Белорусской Православной Церковью и Департаментом исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Вместе с тем владыка подчеркнул, что нынешняя представительная встреча не повод лишь отрапортоваться о победах: «надеюсь, что сегодня мы сможем выявить отдельные слабые места нашей совместной работы, сформулировать имеющиеся проблемы, в атмосфере доброжелательного диалога высказать друг другу актуальные предложения и вместе положить начало дальнейшим созидательным трудам на благо Отечества».

Владыка Экзарх также выразил сердечную благодарность руководству ДИН МВД за весомый вклад в сотрудничество Церкви и Государства.

В заключительном слове Патриарший Экзарх всея Беларуси подвел итог заседанию и напомнил о приближающемся юбилее 25-летнего сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и ДИН МВД, призвав отметить значимую дату, как торжественными мероприятиями, так и плодотворной деятельностью.

Завершилась работа конференции общей молитвой.