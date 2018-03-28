Патриарх Даниил канонизировал двух румынских святых

Патриарх Даниил на пленуме Румынской академии представил двух румынских святых Иосифа Милосердного и Георгия Пелеринула, как символ Великого Союза Басарабии с Румынией.

Глава Румынской Православной Церкви, выступил с презентацией крупного события, состоявшегося в конце прошлой недели в Яссах, и напомнил, что торжественное провозглашение состоялось в присутствии представителей и архиереев четырнадцати румынских православных церквей, сообщается на официальном сайте Румынской Православной Церкви.

«Была провозглашена канонизация двух румынских святых: бессарабский и трансильванский, символ двух провинций, которые в 1918 году объединились с родиной - Румынией», - сказал Патриарх Даниил.

В Румынской академии состоялась датировка столетия Союзного государства Румынии с Бессарабией «Румыния и Республика Молдова вчера, сегодня и завтра» .

Патриарх Даниил рассказал о сложной деятельности и личности бессарабского митрополита Иосифа Нанеску, канонизированного спустя 200 лет после его рождения. Святой был митрополитом в Яссах в течение 27 лет, между 1875-1902 годами.

Между многочисленными действиями, предпринятыми во время пастырского служения митрополитом Иосифом, Патриарх подчеркнул необходимость восстановления собора в Яссах.

Также Патриарх, говорил о Мосуле Георгие Лазаре из Трансильвании, который жил в Молдове, в Пятра Нямт.

«Святость - это высшая ступень человеческого достоинства, созданная по образу и подобию Бога и призванная прийти к нему», - сказал Патриарх Даниил.

Патриарх Румынии также представил два документа, посвященные Союзу Бессарабии с Румынией, недавно опубликованного в издательствах Румынского Патриархата:

• Альбом капитана Георге Андронаха, названный «Альбом Бессарабии вокруг великого события Союза», опубликован в 1933 году и не переиздан.

• «Работа армейских священников в кампании 1916-1918 годов», отца Константина Назария.

• В томе представлено более 250 православных румынских священников: многие из них погибли на фронте, другие были ранены или заключены в тюрьму в Шопроне в Венгрии.

«Мы хотим объединиться в уме и в чувствах совершенствования, в сердцах, как было сказано, но это также должно быть сделано для тех, кто продвигается через дела, ибо, как учит Святой Отец, в жизни иногда приходится умалчивать о своих делах», - заключил Глава Румынской Православной Церкви.