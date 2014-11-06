День рождения Предстоятеля УПЦ на Афоне (фоторепортаж)

5 ноября 2014 года отмечает свой день рождения Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Днем ранее, 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, Блаженнейший Владыка прибыл с паломническим визитом в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь.

Это первый визит Владыки Онуфрия на Святую Гору Афон в качестве Предстоятеля УПЦ.

В Русском святогорском монастыре его встречали торжественно, с колокольным звоном, не только как Предстоятеля, но и как давнего благодетеля обители. Уже около 20 лет он ежегодно приезжает на Святую Гору и посещает Русскую обитель на Афоне, традиционно оказывая монастырю и братии поддержку.

После встречи у ворот обители Предстоятель УПЦ поклонился мощам многочисленных святых и главе великомученика и целителя Пантелеимона, хранящимся в главном монастырском соборе, названом в честь святого.

Затем Владыка Онуфрий поприветствовал игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря священно-архимандрита Иеремию (Алехина), передав благословение Святейшего Патриарха Кирилла.

Также Митрополит попросил у святогорской братии молитв о страждущем украинском народе.

Блаженнейший Владыка поздравил отца-игумена Иеремию с его 99-летием, отмечавшимся 9 (22) октября, и вручил ему от имени Украинской Православной Церкви орден святого апостола Андрея Первозванного.

«Благодарим Бога, ― сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, поздравляя старца-игумена, ― что Он даровал нам, немощным, такого духовного наставника, живой пример иноческого благочестия. От искренней нашей любви мы даем Вам за Ваши многолетние иноческие и пастырские труды награду земную, а Господь пусть дарует Вам награду духовную, хранящуюся внутри человека».

На повечерии того же дня Предстоятель УПЦ отслужил в Русском святогорском монастыре акафистперед хранящимся здесь древнейшим списком чудотворной Казанской иконы Божией Матери, вознеся сугубые молитвы о предотвращении кровопролития и восстановлении мира в Украине.

5 октября, в день своего рождения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий Киевский и всея Украины возглавил Божественную литургию в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Так на Святой Горе постом и молитвой Предстоятель УПЦ отметил свой 70-летний юбилей.

После богослужения в обители состоялась традиционная братская трапеза, на которой братия и многочисленные паломники молитвенно поздравили Блаженнейшего с юбилеем.

Владыка Онуфрий приурочил свой приезд на Святую Гору Афон к 26 октября (8 ноября), чтобы, по сложившейся многолетней традиции, принять участие в местночтимом празднике в честь святой праведной Еввулы ― матери святого великомученика Пантелеимона, и священномученика Ермолая, храм в честь которых Владыка Онуфрий освящал в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре в 2003 году.

По материалам сайта Русский Афон