В Одессе прошел шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи

В Одессе в здании федерации шахмат и шашек по благословению митрополита Агафангела прошел III-й межприходской шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи.

Как сообщает Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ, организовал турнир молодежный актив Свято-Иверского монастыря во главе с его руководителем, иереем Иоанном Скалозуб. Перед началом турнира все помолились и спели "Царю Небесный". Приветственное слово произнес руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко, который передал архипастырское благословение от митрополита Агафангела.

В составе жюри были четыре судьи международного класса. Возглавил жюри арбитр ФМЖД Аркадий Муравецкий.

В игре приняли участие члены молодежных объединений из 22 храмов, а также воспитанники Одесской духовной семинарии и золотошвейного отделения. Всего присутствовали 115 человек, среди них 70 участников. В игре в шахматы приняли участие 42 человека, в шашки - 28 человек.

Затем состоялась церемония награждения, где победители получили медали, грамоты, денежные призы и кубки.