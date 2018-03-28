В Одессе прошел шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи

12:15, 28 марта 2018
Православие
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В Одессе прошел молодежный межприходской шахматно-шашечный турнир / sinod-molodost.in.ua

Как сообщает Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ, организовал турнир молодежный актив Свято-Иверского монастыря во главе с его руководителем, иереем Иоанном Скалозуб. Перед началом турнира все помолились и спели "Царю Небесный". Приветственное слово произнес руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко, который передал архипастырское благословение от митрополита Агафангела. 

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В составе жюри были четыре судьи международного класса. Возглавил жюри арбитр ФМЖД Аркадий Муравецкий.  

В игре приняли участие члены молодежных объединений из 22 храмов, а также воспитанники Одесской духовной семинарии и золотошвейного отделения. Всего присутствовали 115 человек, среди них 70 участников. В игре в шахматы приняли участие 42 человека, в шашки - 28 человек. 

Затем состоялась церемония награждения, где победители получили медали, грамоты, денежные призы и кубки.

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