В Виннице состоялась "молодежная" ночная литургия

В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы состоялась вторая "молодежная" ночная литургия, на которую собрались члены православных молодежных организаций города.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, богослужение состоялось в храме святого великомученика Димитрия Солунского. Возглавил литургию настоятель храма протоиерей Сергей Гудзенко, ему сослужил иерей Андрей Солодчук. Пели и исполняли послушание в алтаре молодые люди.

После ночного богослужения молодежь еще долго не расходилась - пили чай и общались. Следующие "молодежные" литургии планируются после праздника Пасхи Христовой.