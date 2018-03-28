В Виннице состоялась "молодежная" ночная литургия
12:45, 28 марта 2018Православие
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В Виннице во второй раз состоялась "молодежная" ночная литургия / orthodox.vinnica.ua
В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы состоялась вторая "молодежная" ночная литургия, на которую собрались члены православных молодежных организаций города.
Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, богослужение состоялось в храме святого великомученика Димитрия Солунского. Возглавил литургию настоятель храма протоиерей Сергей Гудзенко, ему сослужил иерей Андрей Солодчук. Пели и исполняли послушание в алтаре молодые люди.
После ночного богослужения молодежь еще долго не расходилась - пили чай и общались. Следующие "молодежные" литургии планируются после праздника Пасхи Христовой.
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