В испанской Торревьехе освящен новый храм Русской Православной Церкви

В неделю преподобной Марии Египетской, 25 марта, Управляющий Корсунской епархией Русской Православной Церкви епископ Нестор совершил великое освящение нового храма прихода в Торревьехе (провинция Аликанте, Испания).

Храм был освящен в честь престольного дня общины - праздника Рождества Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Корсунской епархии РПЦ.

В ходе освящения в святой престол нового храма были положены мощи бессребренников Косьмы и Дамиана. После крестного хода епископ Нестор, помазав святые мощи Миром, вложил их вместе со своей грамотой об освящении в ковчежец внутри престола и утвердил мастикой. Такое положение частицы святых мощей в основание престола означает, что Вселенская Церковь в период гонений была утверждена на костях мучеников.

По окончании чина освящения владыка совершил в новоосвященном храме Божественную литургию. За богослужением молилось около 400 верующих: прихожан, паломников и гостей общины из разных приходов Испании.

По окончании Литургии Управляющий Корсунской епархией обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором поздравил общину с обретением нового храма, а также вручил архиерейские грамоты ктиторам и членам прихода, наиболее активно участвовавшим в приобретении и благоукрашении нового здания храма.

Новое богослужебное помещение, обустроенное впоследствии согласно канонам внутреннего убранства православного храма, было выкуплено осенью 2017 года. Вместе с будущим храмом община приобрела в собственность прилегающий земельный участок размером в 1200 кв. м.

Новый православный храм в Торревьехе расположен рядом с живописной зоной отдыха "Парк Европы", в четырехстах метрах от береговой линии Средиземного моря. Приобретение нового храмового помещения стало возможным благодаря активным действиям клира и прихожан, сумевших в короткий срок собрать сумму, необходимую для дальнейшего финансирования проекта.