В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери в Измаиле состоялся многотысячный Крестный ход (фото, видео)

20:08, 27 марта 2018
Православие
117
/ eparhiya.od.ua

После завершения богослужения митрополит Агафангел возглавил  многотысячный Крестный ход. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Молитвенный ход направился из Покровского собора по улицам Измаила к Поклонному Кресту, который 17 лет назад был привезен из Соловецкого монастыря, где он был освящен Святейшим Патриархом Алексием II специально для установления этой святыни на территории  древнего Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря, расположенного на живописном берегу Дуная.

/ eparhiya.od.ua

Во время Крестного хода, протяженностью почти 4 километра, тысячи верующих, духовенство и епископы во главе со своим архипастырем возносили усердные молитве о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила – южного форпоста Православия в Украине.

В своём архипастырском слове митрополит Агафангел отметил: «Мы все эти годы молимся о прекращении вражды и ненависти в нашей стране, о воцарении мира и стабильности во всех регионах Украины. И сегодня здесь, в центре украинского Придунавья, тысячи верующих Одесской епархии вместе с архипастырями и пастырями просили Пречистую Божию Матерь дать мир и благополучие нашему многострадальному народу».

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter