В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери в Измаиле состоялся многотысячный Крестный ход (фото, видео)

В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери, 27 марта, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила.

После завершения богослужения митрополит Агафангел возглавил многотысячный Крестный ход. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Молитвенный ход направился из Покровского собора по улицам Измаила к Поклонному Кресту, который 17 лет назад был привезен из Соловецкого монастыря, где он был освящен Святейшим Патриархом Алексием II специально для установления этой святыни на территории древнего Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря, расположенного на живописном берегу Дуная.

Во время Крестного хода, протяженностью почти 4 километра, тысячи верующих, духовенство и епископы во главе со своим архипастырем возносили усердные молитве о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила – южного форпоста Православия в Украине.

В своём архипастырском слове митрополит Агафангел отметил: «Мы все эти годы молимся о прекращении вражды и ненависти в нашей стране, о воцарении мира и стабильности во всех регионах Украины. И сегодня здесь, в центре украинского Придунавья, тысячи верующих Одесской епархии вместе с архипастырями и пастырями просили Пречистую Божию Матерь дать мир и благополучие нашему многострадальному народу».