Представители Киево-Печерской лавры посетили многодетную семью

В праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы по благословению наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла представители Лавры - архимандрит Лаврентий и певчий клироса послушник Виталий посетили многодетную семью в столице, сообщает сайт lavra.ua.

По милости Божией, братия Лавры передала семье продукты питания и игрушки, а самое главное - благословение святой обители.

Детки с радостью встретили батюшку и домашним хором исполнили духовные и народные песни, а затем поучаствовали в духовной беседе.

Заботливые родители успевают воспитывать детей в "учении и наставлении Господнем" (Еф.6:4), поэтому дружная православная семья регулярно посещает монастырские богослужения.