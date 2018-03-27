Митрополит Онуфрий обсудил с иерархом Элладской Православной Церкви развитие взаимного паломничества
17:26, 27 марта 2018Православие
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Митрополит Онуфрий встретился с иерархом Элладской Православной Церкви / news.church.ua
Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре 27 марта встретился с Председателем Паломнического отдела Элладской Православной Церкви митрополитом Додонским Хризостомом.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС, владыку сопровождали секретарь Паломнического Отдела Элладской Церкви архимандрит Спиридон (Катрамадос) и сотрудник господин Христос Петреас.
На встрече также присутствовал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
Во время беседы речь шла о развитии взаимного паломничества между Элладской и Украинской Православными Церквями.
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