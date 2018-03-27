Митрополит Онуфрий обсудил с иерархом Элладской Православной Церкви развитие взаимного паломничества

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре 27 марта встретился с Председателем Паломнического отдела Элладской Православной Церкви митрополитом Додонским Хризостомом.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС, владыку сопровождали секретарь Паломнического Отдела Элладской Церкви архимандрит Спиридон (Катрамадос) и сотрудник господин Христос Петреас.

На встрече также присутствовал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Во время беседы речь шла о развитии взаимного паломничества между Элладской и Украинской Православными Церквями.