В Луцке в кафедральном соборе УПЦ состоялся библейский брейн-ринг

«Библия – книга книг», – такой была тема брейн-ринга воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме УПЦ Луцка, который состоялся 25 марта.

Как сообщает "Волынская правда", участие в брейн-ринге приняли все 30 преподавателей воскресной школы, которые были поделены на две команды по 15 человек в каждой.

В состав жюри вошли председатель Молодежного отдела Волынской епархии и директор воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме иеромонах Илья (Вишневский) (председатель жюри), а также протоиерей Роман Гелета и священник Виктор Мартынюк.

Ведущим брейн-ринга был духовник воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме священник Павел Чамахуд.

Интеллектуальное соревнование на знание Библии проводилось в 5 этапов.

«Очень хорошо, когда преподаватели нашей воскресной школы собираются вместе, и не просто отдыхают, а с пользой для себя проводят время», – отметил директор воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме Луцка иеромонах Илья (Вишневский).

Отец Павел отметил, что в планах на будущее – дальнейшее проведение таких интеллектуальных соревнований, но они будут еще интереснее и масштабнее.