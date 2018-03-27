Патриарх Кирилл обратился к погибшим при пожаре в Кемерово

Патриарх Кирилл обратился к родным и близким погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.

Текст обращения опубликован на сайте patriarchia.ru и представлен ниже без изменений.

"Дорогие братья и сестры!

Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли и пострадали многие люди. Трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе.

Человек смертен, но Церковь призывает нас в час скорби и печали не отчаиваться, а с верой и надеждой обратить свой взор на Господа, Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).Тяжела разлука с нашими родными, близкими, любимыми, но она не вечна. Мы расстаемся не навсегда. Придет время, и Создатель воссоединит нас с ними в Царствии Своем, и отрет Бог всякую слезу, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21:4).

Особой признательности заслуживает труд тех, кто принимает участие в тушении пожара, оказывает медицинскую помощь пострадавшим, утешает и поддерживает родных и близких погибших. В эти скорбные дни вместе с вами миллионы людей, среди них и священнослужители Кемеровской епархии, готовые оказать всю необходимую пастырскую помощь.

По моему благословению 27 марта, во вторник, на третий день трагедии, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим.

Всемилостивый Господь да упокоит души новопреставленных в селениях небесных, дарует скорейшее исцеление раненым, укрепит и утешит скорбящих.

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ".