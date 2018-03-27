Столичный храм УПЦ передал больнице физиотерапевтический аппарат

Настоятель храма в честь великомученика Пантелеимона Днепровского благочиния протоиерей Александр Криницкий 26 марта передал Киевской городской клинической больнице N11 аппарат для физиотерапии МИТ-11, стоимостью 23 тысячи грн.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ, в 2015 году в храме был установлен ящик для сбора средств для военнослужащих ВСУ, которые проходят реабилитацию в больнице. За это время было собрано 17850 грн и 5150 гривен было выделено из средств храма.

Во время встречи с временно исполняющим обязанности главного врача Калмыковой И. было решено приобрести этот аппарат, который будет служить не только воинам, но и всем жителям микрорайона ДВРЗ.

Настоятель храма благодарит всех, кто приобщился к доброму делу.