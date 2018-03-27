Представники УПЦ посетили торжественные мероприятия по случаю Дня Нацгвардии Украины

По приглашению командования воинской части №2269 Александрии 26 марта епископ Боголеп посетил торжественные мероприятия по случаю Дня Национальной Гвардии Украины.

В своем обращении правящий архиерей поздравил всех с праздником, напомнил о великом и почетном звании - быть защитником Родины и благословил военнослужащих, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Несколькими днями ранее, по благословению митрополита Филиппа, во Дворце культуры и творчества г. Верхние Плавные состоялся благотворительный концерт «Любимые оперные арии, романсы и песни» преподавателя вокала Полтавской миссионерской духовной семинарии Виты Гажали. Организатором мероприятия выступил Отдел культуры, спорта и туризма Горишньоплавновского городского совета при поддержке городского головы Д. Быкова.

Во время благотворительного концерта прошел сбор средств для 59-го военного мобильного госпиталя Вооруженных Сил Украины Северодонецка, духовное окормление которого осуществляют клирики Северодонецкой епархии.

С приветственным словом к собравшимся в зале обратился вице-ректор ПМДС Преосвященнейший епископ Вениамин.