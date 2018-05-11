Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: Наш Блаженнейший – человек аскет, человек подвижник, человек святой жизни

Владыка, благословите! Расскажите о Вашем первом знакомстве с Блаженнейшим. Вы давно знаете его?

Я познакомился с владыкой Онуфрием в 1984 году во время учебы в Московской духовной академии и семинарии. Я был уставщиком хора уже ныне покойного архимандрита Матфея и у меня пропала книга – “Восьмигласник”. У меня не было выхода, и я обратился к тогда благочинному Троице-Сергиевой лавры отцу Онуфрию. И он мне помог, отдал свою книгу, еще не переплетенную. Мы вместе с ним пошли в библиотеку и сделали переплет. И я принес эту книгу отцу Матфею. Но потерянная книга уже нашлась.

Я пришел к игумену Онуфрию вернуть книгу. Благочинный сказал: “Пускай она будет тебе на молитвенную память, она тебе будет нужна”. Это было наше первое знакомство.

Я общался с благочинным по должности уставщика хора, он был для меня примером монашеской жизни. Он всегда относился к братии с любовью и уважением. Это было, как в Троице-Сергиевой лавре – так и до сегодняшнего дня.

Я знаю владыку как доброго пастыря, как человека, которому удалось сохранить Церковь и не поддаться расколу.

Каким Вы знаете Блаженнейшего? Какой важный духовный совет он Вам дал?

Это истинный монах, настоящий наставник, духовный отец. Он до сегодняшнего дня исповедует иподьяконов и других людей. Блаженнейший – постник и молитвенник, человек, который живет по Евангелию.

Он непрестанно читает Псалтырь. Мне очень понравилось его изречение о том, что нужно читать кафизму в день и она никогда не подведет. И это действительно так. Я стараюсь по мере возможностей это делать.

Поэтому наш Блаженнейший – это человек-аскет, человек-подвижник, человек святой жизни.

Сейчас Блаженнейший пребывает на Афоне. Как проходят его дни?

Владыка всегда привозит насельникам монастырей что-то необходимое. Для этого загружает машину. Блаженнейший имеет большую любовь к монашествующим и он всегда старается жить не нарушая уставов, уподобляясь Василию Великому, Иоанну Златоусту, Григорию Богослову, Спиридону Тримифунтскому и другим великим угодникам Божьим, являющим пример монашеского подвига, христианского подвига и благочестия.

Блаженнейший был на Черновицкой кафедре 24 года. Как часто в лавру приезжают паломники из Буковины? Говорят, они очень скучают по владыке Онуфрию.

Когда владыка Онуфрий был местоблюстителем, из Черновцов приехали люди, с ними была девочка, лет шести. Она сазала: “Владыка, заканчивайте здесь все свои дела. Вам нужно ехать домой. Потому что нам к вам далеко ездить”. Народ его любил всегда и любит.

На Блаженнейшем сегодня большая ответственность за Церковь. Что значит его миссия в наши дни? Что Вы пожелаете Блаженнейшему в день его юбилея?

Он совершает свой подвиг первосвятительского служения. Желаю, чтобы его молитвами Господь объединил верующих людей вокруг Христа и Церкви.

Желаю Блаженнейшему владыке доброго здоровья, которое так необходимо сегодня ему для несения жизненного креста. Потому что это очень тяжелый крест сегодня в Украине. И быть примером для всех – это сегодня самое главное. Желаю Блаженнейшему благословенных долгих лет жизни. Терпение, мудрость, смирение у него есть. Только бы Господь вразумил окружающих верующих и неверующих людей, чтобы мы пришли к познанию истины и спасению своей собственной души.

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии"