Архимандрит Илия (Рейзмир): Милость Божия будет над Украиной. Владыка Онуфрий - православный, он - духовник, он - старец…

Архимандрит Илия (Рейзмир), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Сегодня исполняется славный юбилей одного из замечательных людей, святителей нашей Русской Православной Церкви - Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины.

Господь сподобил меня быть его близким другом. Я пришел в монастырь на два года раньше владыки Онуфрия. Он пришел через два года с именем Орест.

Мы близки были отцу Матфею (Мормылю), покойному регенту. Орест писал ему ноты. Раньше не было ни ксерокса, ничего. Отец Матфей ночами сидел, составлял ноты, гармонизировал, а Орест ему помогал. Я уборку делал, тоже помогал, чем мог. Будущий владыка Онуфрий более трех лет был благочинным нашей святой обители - Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы ним были духовно очень дружны: вместе молились, он начал меня приглашать с собой в отпуск. Его брат, покойный Виктор, тогда, в советское время, служил в Ливии. У него была "Волга" - "правительственная" такая машина, редкость по тем временам. В Почаевскую Лавру и в другие святые места мы отправлялись поездом, или отец Виктор нас возил. Бывали мы и на родине у владыки, в Черновицкой области, деревня Выжница-Корытное. Его батька - священник, отец Владимир, там служил. Очень хороший был и благочестивый.

Отпуск мы проводили на природе. Какая там красивая природа! Лесок такой, тишина... Молились, служили на праздники, правило читали. У него и мама была очень благочестивая, как и моя, Юлия, покойная... Cестра Лидия и Иоанн - тоже будущий священник, уже покойный. Так мы проводили две-три недели своего отпуска. Его брат возил нас в Почаев, в Закарпатье и в Одессу, в монастырь. Заезжали и ко мне, в Ямполь. Это в Винницкой области, километров триста от Черновицкой.

Владыка был очень духовный. И сейчас остался таким же. У него много духовных чад и в Москве, и в Черновцах. Он - духовник, старец и проповедник. Очень любил пение. Потому, когда он стал Черновицким владыкой, в кафедральном соборе был создан замечательный хор.

Эти благодатные годы мне очень запомнились и оставили много хороших впечатлений. Я всегда молюсь за владыку, а он за меня. Поздравляем друг друга с праздниками, общаемся.

Владыка Онуфрий, как настоящий монах, очень любит Афон. Каждый год бывает на Афоне.

13 августа, накануне первого Спаса я был на педсовете по зачислению в Академию студентов. Один священник из Киева позвонил и сообщил, что избрали Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины владыку Онуфрия.

Конечно, все обрадовались, а владыка Ректор сказал, да мы и сами почувствовали: "Милость Божия будет над Украиной... ". Потому что это действительно великая милость Божия! Владыка Онуфрий - православный, он - духовник, он - старец, он - за единство Православия, против всяких экуменических нововведений... Так есть и будет. Великая милость Божия сейчас над Украиной!

Сейчас он свой юбилей проводит на Афоне. Он поехал помолиться и духовно подкрепиться.

Мне очень запомнилась наша встреча с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием Киевским и всея Украины в Лавре на празднике преподобного Сергия.

Когда я встретил его Митрополичьих покоях, где мы облачались для богослужения, я пал ему в ноги, а он, по смирению - мне: "Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя..."

На братском молебне, у раки преподобного Сергия Радонежского, мы всегда молимся: "Господи, спаси и помилуй Блаженнейшего митрополита Онуфрия, укрепи его паству".

Что еще можно сказать? Конечно, только хорошее и радостное. Радуемся мы, Церковь радуется и все православные, что Украина приобрела такого главу Церкви, веруем и надеемся, что милость Божия, Покров Божией Матери, Печерских угодников Антония и Феодосия и прочих великих святых земли Украинской будет над ним, помогая ему руководить своею паствою, покрывать и защищать все хорошее.

Еще раз повторюсь, что радостно на душе от того, что милость Божия будет над Украиной, над её святой Церковью. Ведь у нас одна Церковь!

"УНИАН-Религии" - для официального сайта УПЦ