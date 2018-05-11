Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан - о Блаженнейшем: Если люди не отпускают, значит очень сильно любят

В день юбилея Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан рассказал "УНИАН-Религии" о Блаженнейшем митрополите Онуфрии и поздавил его с 70-летием.

Владыка, благословите! Расскажите о Вашем первом знакомстве с митрополитом Онуфрием.

Нужно перенестись в прошлое. Прежде всего, я помню владыку Онуфрия в бытность его наместником Почаевской лавры. Я был тогда еще студентом Одесской духовной семинарии, приезжал в лавру и присутствовал на богослужениях, которые совершал наместник - тогда еще архимандрит, ныне - Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Прежде всего, запомнилась мне его манера служения. Он был чрезвычайно прост, но в то же время все проходило очень величественно. Служба проходила на одном дыхании. Мне запомнилась моя первая с ним встреча на богослужении, когда владыка Онуфрий был архимандритом. Потом я с ним уже встретился, когда пришел в Киевские духовные школы, после окончания Варшавской богословской академии. Тогда он уже был архиепископом Черновицким и Буковинским, а я - проректором Киевских духовных школ.

В 2000-м году я стал епископом, управляющим делами Украинской Православной Церкви, а владыка Онуфрий был постоянным членом Священного Синода.

Прежде всего влаыдка запомнился мне тогда своей простотой, умением расположить к себе людей. Я думаю, что это талант и дар Божий во многом помогал владыке в его архипастырском служении в очень непростой Буковинской епархии, а ныне помогает, уже как Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

Владыка, могли бы вспомнить какой-то очень важный совет или пожелание Блаженнейшего?

Когда меня переводили на Луганскую кафедру, владыка Онуфрий поблагодарил за труды, которые я скромно нес в Белоцерковской епархии и мне запомнились слова, которые он сказал: "Владыко вы исполняете послушание Матери Церкви, Священного Синода, вы мужественный человек". Вот эти слова они мне запомнились до сегодняшнего дня.

Говоря о Предстоятеле нашей Церкви, каким Вы его знаете?

Я отметил бы его архипастырскою мудрость, которая располагает. Благодаря своей мудрости владыка дает очень точные и правильные советы разных жизненных обстоятельствах. Я это испытал на себе, когда обращался за советом к владыке. Его четкие и конкретные советы в последствии помогали решать очень сложные проблемы.

В наше время, когда я совершаю свое служение в непростом регионе, где сегодня идет война, пастырская мудрость помогает не на словах, а на деле, при конкретных обстоятельствах. И это один из очень важных даров владыки, который имеет не каждый. Эта особенная архипастырская мудрость обусловлена и монашеским, и пастырским опытом.

Еще есть такое качество у владыки - оно было всегда, и когда он был архиереем Черновицкой епархии, и когда стал Предстоятелем: он остается таким, каким он есть. Это свидетельствует о его постоянстве, о том, что послушание которое он исполняет, абсолютно его не изменило, он остался самим собой. Я думаю, что это поучительно для каждого - то, что человек, занимая высокую должность послушания остается таким, каким он есть. Это не каждому дается и сегодня большая редкость. Я его знаю в бытность правящим архиереем Черновицкой епархии, членом Священного Синода и Предстоятелем Церкви - он остался таким, как был. К нему хочется идти, с ним хочется общаться. Это общение всегда дает большую духовную пользу.

Верующие очень любят владыку...

Это правда. В начале 90-х годов, когда тогда еще митрополит Филарет (Денисенко) хотел убрать владыку Онуфрия с Черновицкой епархии, верующий народ его отстоял. А люди кого-нибудь отстаивать не будут: отстаивают только настоящего пастыря, который служит и словом, и делом своей пастве. Филарету было очень сложно с этим смирится, но авторитет владыки Онуфрия говорил сам за себя. Если люди не отпускают, значит очень сильно любят. Владыка заслужил эту любовь своими делами, своим отношением к людям, исполнением своих архипастырских обязанностей.

Владыка, вы долгое время были управляющим делами УПЦ, сейчас служите в непростом регионе, что значит деятельность Блаженнейшего для Церкви и общества в наши дни?

Блаженнейший избран епископатом нашей Церкви на Киевскую кафедру в сложное время. Как и блаженнейший митрополит Владимир был избран в 1992 году, когда был раскол. Сегодня Блаженнейший избран на Киевский митрополичий престол в то время, когда нужен человек, который может повести церковный корабль, минуя опасные подводные камни.

Таким является митрополит Онуфрий. На нем лежит великая ответственность за Церковь, за верующий народ. Его слово, его благословение, оно имеет огромное значение. Потому, что к слову митрополита Онуфрия прислушиваются не только верующие, но и власть имущие. Потому, что владыка говорит от имени многомиллионной украинской паствы.

Сегодня, в этих сложных условиях, Блаженнейший является начальником, защитником верующего народа. Его Крест в наше время труден. Нужно справиться с теми вызовами, которые ставит перед Церковью время. А он, как Первосвятитель, Предстоятель Церкви, должен реагировать на все эти вызовы. Слава Богу, что сегодня наша Церковь несмотря на трудности, как раз благодаря мудрости владыки Онуфрия, уверенно исполняет свою миссию, которую ей вручил Господь.

Этому способствует особенная молитвенность, любовь к молитве и к службам церковным Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Исполнение таких первосвятительских обязанностей налагает на человека труды, и ему нужна особая помощь.

Мы, по мере наших трудов, возможностей, как постоянные члены Священного Синода, стараемся поддержать, подбодрить Блаженнейшего в его первосвятительских трудах. Свое служение Блаженнейший начал и продолжает совершать достойно. Я думаю, что в этом и заключается смысл и значение первосвятительского служения в наше непростое время. И для успешного исполнения первосвятительских обязанностей у Блаженнейшего Онуфрия есть все необходимые дары и мудрость, которую ему даровал Господь.

Владыка, что Вы пожелаете Блаженнейшему в эти дни?

Хочется пожелать ему силы, терпения и мужества в несении его непростого первосвятительского Креста. Хочется, что бы Блаженнейший чувствовал поддержку епископата, верующего народа - а это есть. Благодаря его мудрому первосвятительскому служению наша Церковь осталась верной заповедям Божиим, осталась, верной своему призванию, не изменяя церковным правилам, апостольским постановлениям.

В этот юбилейный год желаем Блаженнейшему многих лет жизни, крепости духовных и телесных сил. И дай Бог, чтобы под его первосвятительским омофором наша Церковь обрела желаемое единство в святой, канонической, Соборной Украинской Православной Церкви.

Спаси Господи, владыка, за беседу.

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".