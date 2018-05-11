Епископ Штутгартский РПЦЗ Агапит: Промыслительно, что в сложный для Украины период во главе Церкви стоит митрополит Онуфрий

Епископ Штутгартский Русской Православной Церкви Заграницей Агапит в день 70-летия Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия рассказал о своем знакомстве с Блаженнейшим.

"Впервые я услышал о владыке Онуфрии в 90-х годах. Наши сестры в Иерусалиме говорили о том, что владыка Онуфрий очень похож на нашего владыку Лавра, который позже стал митрополитом, Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.

Позднее и я сам в этом мог убедиться. В то время, когда Русская Православная Церковь была разделена, владыка Лавр для нас, "зарубежников", был огромным духовным авторитетом.

И при близком знакомстве нам было важно встретить такого архиерея Московского Патриархата, которому мы могли бы доверять, к которому мы могли бы относиться с такой же любовью, как к нашим архиереям. Владыка Онуфрий сразу расположил нас к себе.

Я думаю, что без опыта общения с таким архиереем, как владыка Онуфрий, нам, "зарубежникам", было бы намного труднее преодолеть барьер человеческого недоверия, даже нелюбви, да и всего того, что нас разделяло, и соединиться с Русской Церковью в России.

Надо сказать, что большая часть нашего священства, вплоть до соединения, была родом из Украины. Так уж получилось после Второй Мировой войны.

Может быть поэтому "ментальность" религиозной жизни Украины нам близка.

Это я смог почувствовать еще в 2003-м году, еще до воссоединения, когда мне посчастливилось совершить паломничество по всей Украине. Во многом это стало возможным благодаря стараниям владыки Мелетия, викария Черновицкой епархии.

Тогда я открыл для себя церковную Украину, которую в общем-то не знал, хотя моя мама родом из Харькова.

Тогда я понял, что земля Украины - Киевская лавра, Почаевская лавра, и все другие ее монастыри - для меня не менее святы, чем гора Афон или Святая Земля, которые я неплохо знаю.

А венцом нашего паломничества тогда стала Северная Буковина, ее удивительные настоящие монастыри и Черновцы. А также личное знакомство с владыкой Онуфрием, в котором так органично сочетались и монашеское достоинство, и пасторская мудрость.

Среди архиереев бывает трудно найти такого, который несмотря на свои высокие обязанностями продолжает оставаться простым и настоящим монахом, который дорожит не только келейной молитвой, но и ежедневным храмовым богослужением. Владыку Онуфрия я увидел таким тогда, когда он гостил в нашем мюнхенском монастыре. Таковыми же я вижу и наших владык - приснопамятного митрополита Лавра, и архиепископа Марка. Они очень в этом похожи.

Живя в сегодня, в реальном времени, мы часто не можем правильно понять значимость того или иного события, а главное - того промысла Божия, который присутствует в них. Хорошо, если это понимание приходит потом.

Сегодня я начал говорить о владыке Онуфрии, вспоминая нашего владыку Лавра. Как было промыслительно для Русской Православной Церкви Заграницей, что в сложный для нее период во главе РПЦЗ оказался такой архиерей, как владыка Лавр. И так промыслительно, что в сложный для Украины и Украинской Православной Церкви период во главе ее стоит владыка Онуфрий: "Таков бо нам подобаше архиерей: преподобен, незлобив, безсквернен, отлучен от грешник и выше небес бывый".

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