Около сотни катехуменов присоединились за год к Православной Церкви в Финляндии

20:05, 26 марта 2018
Православие
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/ ort.fi

Общее число присоединенных к Православной церкви в Финляндии в этом году - около сотни катехуменов, сообщает пресс-служба ФПЦ

Присоединение к Православной церкви в Финляндии предполагает период т.н. оглашения или катехумената или знакомства с основами веры, богослужением и работой местного православного прихода. Продолжительность подготовки зависит от многих факторов: кто-то знакомится с Церковью сам, иногда на протяжении долгих лет, прежде чем принимает решение стать православным, другие знакомятся с Православием под руководством приходского священника в соответствии со своим графиком. Поэтому в приходах Чин присоединения к Православию совершается на протяжении всего года, по необходимости.

Во многих приходах для желающих принять Православие или просто интересующимся лицам организовывается обучение в группах, начинающееся, как правило, осенью и заканчивающееся весной, перед Пасхой.

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