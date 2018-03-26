Около сотни катехуменов присоединились за год к Православной Церкви в Финляндии

За последние две недели Финляндской Православной Церкви были присоединены десятки верующих, прошедших оглашение прошлой зимой. Самое большое количество присоединённых в Православном приходе Хельсинки (35 чел.), Православном приходе Тампере (12 чел.) и Православном приходе Оулу (11 чел.).

Общее число присоединенных к Православной церкви в Финляндии в этом году - около сотни катехуменов, сообщает пресс-служба ФПЦ.

Присоединение к Православной церкви в Финляндии предполагает период т.н. оглашения или катехумената или знакомства с основами веры, богослужением и работой местного православного прихода. Продолжительность подготовки зависит от многих факторов: кто-то знакомится с Церковью сам, иногда на протяжении долгих лет, прежде чем принимает решение стать православным, другие знакомятся с Православием под руководством приходского священника в соответствии со своим графиком. Поэтому в приходах Чин присоединения к Православию совершается на протяжении всего года, по необходимости.

Во многих приходах для желающих принять Православие или просто интересующимся лицам организовывается обучение в группах, начинающееся, как правило, осенью и заканчивающееся весной, перед Пасхой.