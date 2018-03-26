В Килии освящена новая часовня УПЦ
19:57, 26 марта 2018Православие
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Кладбищенская часовня в честь св. апостола Фомы г. Килии / eparhiya.od.ua
В воскресенье, 25 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела благочинный Килийского округа протоиерей Михаил Павлишин совершил освящение кладбищенской часовни в честь св. апостола Фомы г. Килии.
По окончании богослужения отец Михаил выразил благодарность всем благодетелям помогавшим в строительстве часовни, а особо потрудившимся - были вручены благословенные архипастырские грамоты за труды во благо Свято Православной Церкви, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
/ eparhiya.od.ua
В Килии освящена новая часовня УПЦ / eparhiya.od.ua
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