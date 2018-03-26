В Килии освящена новая часовня УПЦ

19:57, 26 марта 2018
Православие
72
/ eparhiya.od.ua

По окончании богослужения отец Михаил выразил благодарность всем благодетелям помогавшим в строительстве часовни, а особо потрудившимся - были вручены благословенные архипастырские грамоты за труды во благо Свято Православной Церкви, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter