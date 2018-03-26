В Килии освящена новая часовня УПЦ

В воскресенье, 25 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела благочинный Килийского округа протоиерей Михаил Павлишин совершил освящение кладбищенской часовни в честь св. апостола Фомы г. Килии.

По окончании богослужения отец Михаил выразил благодарность всем благодетелям помогавшим в строительстве часовни, а особо потрудившимся - были вручены благословенные архипастырские грамоты за труды во благо Свято Православной Церкви, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.