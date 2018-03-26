В Финляндии пройдут торжественные мероприятия, посвященные 150-летию Кафедрального собора Хельсинки

В этом году самому большому православному храму Северной Европы, построенному в 1862–1868 гг., главным образом, за счёт пожертвований - Успенскому собору Хельсинки - исполняется 150 лет.

В рамках празднования юбилея собора в Финляндии пройдет целый ряд торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба Финляндской Православной Церкви.

Празднование юбилея открывает совместный концерт Хора Успенского кафедрального собора и камерного хора «Аддиктио» вечером в Вербное воскресение в 18.00, на котором состоится премьера в Финляндии сочинения М.О.Штейнберга (1883-1946) «Страстная седмица» op. 13.

В воскресение 22.4. в 17.00 оба хора выступят с совместным Пасхальным концертом.

Во вторник 12-го июня Успенский собор в Хельсинки откроет свои двери в рамках празднования дня города. Храм будет открыт для посещения с утра до вечера. В окончание дня в 18.00 в соборе будет отслужен Акафист Пресвятой Богородице.

Программа недельного празднования 150 -юбилея храма 13.–19.8.2018 включает открытую лекцию об истории Успенского собора в понедельник 13.8., совершение водосвятие и праздничного Всенощного бдения во вторник 14.8. Божественная Литургия в самый день праздника 15.8., которую возглавит Его Высокопреосвященство Лев, Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии в сослужении всех финляндских архиереев. В четверг 16.8. в Соборе состоится концерт Камерного хора Хельсинки, на котором будет исполнено «Всенощное бдение» Эйноюхани Раутаваара. В пятницу 17.8. в Соборе будут организованы экскурсии и концерт «Музыка летнего вечера». Празднование юбилейного года завершит богослужение в день памяти священномученика Александра Хотовицкого, в честь которого освящена часовня в крипте Собора.