Митрополит Онуфрий принял организаторов фестиваля «Божии дети»

17:11, 26 марта 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий принял организаторов фестиваля «дети Божии» / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, фестиваль призван помочь и поддержать детей-сирот из всех епархий УПЦ, детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также привлечь к делу благотворительности меценатов и неравнодушных граждан.

Среди гостей были директор общественной организации «Божии дети» Кристина Гуржий, директор благотворительного фонда святых страстотерпцев Бориса и Глеба Владимир Лубьянецкий, другие представители этих благотворительных фондов и художники, которые представляют свои проекты в рамках фестиваля «Божии дети». Во встрече принимал участие архимандрит Глеб (Казьмирук), заместитель начальника социального отдела Киево-Печерской лавры, ответственный за организацию фестиваля «Божии дети».

Организаторы фестиваля рассказали Предстоятелю о своих творческих планах, Его Блаженство поблагодарил их за труды и благословил, пожелав мира, добра и Божией помощи в организации этого традиционного фестиваля.

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