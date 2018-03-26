Митрополит Онуфрий принял организаторов фестиваля «Божии дети»

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 26 марта принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры организаторов традиционного фестиваля «Божии дети», который в третий раз в июне этого года будет проходить под эгидой Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, фестиваль призван помочь и поддержать детей-сирот из всех епархий УПЦ, детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также привлечь к делу благотворительности меценатов и неравнодушных граждан.

Среди гостей были директор общественной организации «Божии дети» Кристина Гуржий, директор благотворительного фонда святых страстотерпцев Бориса и Глеба Владимир Лубьянецкий, другие представители этих благотворительных фондов и художники, которые представляют свои проекты в рамках фестиваля «Божии дети». Во встрече принимал участие архимандрит Глеб (Казьмирук), заместитель начальника социального отдела Киево-Печерской лавры, ответственный за организацию фестиваля «Божии дети».

Организаторы фестиваля рассказали Предстоятелю о своих творческих планах, Его Блаженство поблагодарил их за труды и благословил, пожелав мира, добра и Божией помощи в организации этого традиционного фестиваля.