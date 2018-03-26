В Катаре прошла благотворительная ярмарка по сбору средств для строительства православного храма

В Катаре, подавляющее большинство жителей которого составляют мусульмане, продемонстрировали пример межконфессионального мира и согласия.

В столице страны прошла благотворительная ярмарка по сбору средств на строительство православного храма, сообщает Islam-today.

Участие в ярмарке приняли представители русской, сербской, греческой, грузинской, молдавской, болгарской, сирийской и ливанской общин – они предлагали гостям ярмарки блюда национальной кухни и изделия народного творчества.

Все вырученные от продажи средства пойдут на строительство церкви святых Исаака и Георгия, возведение которой было начато еще десять лет назад, однако затянулось из-за финансовых трудностей.

Храм рассчитывают достроить до конца этого года. Вмещать он будет порядка 700 человек, а богослужения в нем планируется проводить на греческом, арабском и русском языках.