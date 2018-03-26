В Минске проходит Международный православный пасхальный фестиваль (фото)

В Минске во Дворце искусств проходит Международный пасхальный фестиваль "Радость".

Как сообщает "Беларусь Сегодня", свои товары привезли более 70 участников из 9 стран. Приобрести литературу, лекарственные сборы, натуральные продукты питания и косметику ручной работы здесь можно будет до Вербного воскресения.

Всего в стенах Дворца искусств под эгидой Свято-Елисаветинской обители, кроме Республики Беларусь, на выставке представлены Россия, Украина, Молдова, Узбекистан, Сербия, Черногория, Италия и Греция, в том числе Святая Гора Афон.

Кроме выставочных павильонов, здесь активно работает и конференц-зал. В нем проходят концерты, а также встречи с известными проповедниками, психологами, врачами. Не менее насыщенная программа и в детской гостиной. Там дети с родителями готовят пасхальные подарки своими руками и смотрят сказочные представления.

Все гости пасхального фестиваля могут принять участие и в главном благотворительном проекте "Красное яичко". Собранные средства пойдут на благоустройство храма, теплиц и швейной мастерской женского подворья обители, которое принимает и устраивает обездоленных женщин.