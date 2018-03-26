В РПЦ молятся об упокоении жертв пожара в ТЦ в Кемерово

В РПЦ молятся о жертвах пожара в ТЦ в Кемерово. Патриарх Кирилл сегодня совершит панихиду по жертвам пожара в торговом центре в Кемерово.

Об этом сообщают российские информагенства со ссылкой на руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова.

"Патриарх скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерово. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь – медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим", – сказал священник.

Во вторник, на третий день трагедии, во всех храмах пройдут заупокойные службы.

"Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе. И, конечно, необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновники должны понести серьезное наказание" – добавил отец Александр.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 53 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести. По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет.