Митрополит Агафангел подарил консулу Грузии икону святой равноапостольной Нины

12:37, 26 марта 2018
Православие
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В Одессе состоялась встреча правящего архиерея с консулом Грузии / eparhiya.od.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Владыка Агафангел вручил высокому гостю благословенную архипастырскую грамоту, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и памятные книги.

Архиерей пожелал господину Берекашвили помощи Божией в дальнейшей дипломатической деятельности на благо и процветание народов Грузии и Украины.

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