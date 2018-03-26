Митрополит Агафангел подарил консулу Грузии икону святой равноапостольной Нины
12:37, 26 марта 2018Православие
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В Одессе состоялась встреча правящего архиерея с консулом Грузии / eparhiya.od.ua
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 24 марта принял в своей резеденции консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.
Владыка Агафангел вручил высокому гостю благословенную архипастырскую грамоту, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и памятные книги.
Архиерей пожелал господину Берекашвили помощи Божией в дальнейшей дипломатической деятельности на благо и процветание народов Грузии и Украины.
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