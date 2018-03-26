Митрополит Агафангел подарил консулу Грузии икону святой равноапостольной Нины

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 24 марта принял в своей резеденции консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Владыка Агафангел вручил высокому гостю благословенную архипастырскую грамоту, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и памятные книги.

Архиерей пожелал господину Берекашвили помощи Божией в дальнейшей дипломатической деятельности на благо и процветание народов Грузии и Украины.