Иоанно-Предтеченскому монастырю возвращены 10 икон

02:12, 26 марта 2018
Православие
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/ monasterium.ru

Возвращение икон в монастырь стало возможным благодаря помощи и содействию многих людей, прежде всего, самого музея-заповедника, сообщает "Монастырский вестник".  

Путь возвращения икон в родную обитель оказался длинным. В музее иконы обрели статус движимых объектов культурного наследия федерального значения. Пять с лишним лет понадобилось инициаторам возвращения святынь для сбора необходимых согласований и разрешений.

В соответствии с требованиями инструкции хранения музейных ценностей иконы для доставки в монастырь сопровождал специальный автомобиль с охраной.

Все иконы, кроме иконы пророка Иеремии (реставрация проведена в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры), требуют основательной и дорогостоящей реставрации, которая будет проводиться в российском Государственном научно-исследовательском институте. После реставрации иконы будут перенесены в собор монастыря в специальных киотах для молитвенного поклонения.

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