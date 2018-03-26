Иоанно-Предтеченскому монастырю возвращены 10 икон

Иоанно-Предтеченскому монастырю 14 марта возвращены 10 икон пророческого ряда из иконостаса первой соборной церкви обители, хранившиеся в Сергиев-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике

Возвращение икон в монастырь стало возможным благодаря помощи и содействию многих людей, прежде всего, самого музея-заповедника, сообщает "Монастырский вестник".

Путь возвращения икон в родную обитель оказался длинным. В музее иконы обрели статус движимых объектов культурного наследия федерального значения. Пять с лишним лет понадобилось инициаторам возвращения святынь для сбора необходимых согласований и разрешений.

В соответствии с требованиями инструкции хранения музейных ценностей иконы для доставки в монастырь сопровождал специальный автомобиль с охраной.

Все иконы, кроме иконы пророка Иеремии (реставрация проведена в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры), требуют основательной и дорогостоящей реставрации, которая будет проводиться в российском Государственном научно-исследовательском институте. После реставрации иконы будут перенесены в собор монастыря в специальных киотах для молитвенного поклонения.