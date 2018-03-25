На Закарпатье верующие помолились в часовне над целебным источником

В субботу пятой недели Великого поста, 24 марта, по благословению управляющего Мукачевской епархией, архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, совершен молебен в часовне в честь Похвалы Божией Матери, которая находится над целебным источником в сел. Ждениево Воловецкого района .

Участие в водоосвятном молебне приняло монашество и духовенство Воловецкого района, а также прихожане, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

После совершенной молитвы священники окропили присутствующих верующих святой водой и призвали на всех Божие благословение.

Напомним, что часовня была освящена управляющим епархией, владыкой Феодором, 16 мая 2014 года. Святыня была построена при поддержке руководства Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Закарпатье издавна славится лечебными водами. Самыми известными целебными источниками сегодня являются: источник Нанковской иконы Божией Матери в Свято-Николаевском мужском монастыре в c. Иза Хустского района, целебный источник возле монастыря Рождества Богородицы с. Липча Хустского района, еще один источник есть у Серафимо-Саровского женского монастыря в с. Приборжовское Иршавского района.