Епископ УПЦ отслужил молебен за Украину в военной части Чопа

В воскресенье, 25 марта, по приглашению командира воинской части ТО300 г. Чоп подполковника Станислава Приходько состоялась встреча архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора с военнослужащими Государственной специальной транспортной службы ВСУ.

В военной части был отслужен молебен за Украину и военных нашего государства, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Военные продемонстрировали владыке казарменные, бытовые и учебные помещения, актовый зал, кабинеты медицинской части, а также музей.

Пользуясь случаем, руководство воинской части вручило Почетные грамоты управляющему Мукачевской православной епархией владыке Феодору и секретарю Епархиального управления протоиерею Виктору Мисо за весомые личные заслуги в утверждении, развитии и за преданность идеалам независимости Украинского государства, плодотворную военно-патриотическую и общественную деятельность.

В свою очередь, архиерей выразил слова благодарности военным за награду и пожелал всем военнослужащим телесного и духовного здоровья, чтобы и впредь верно нести свою службу на благо Украины.