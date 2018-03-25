Епископ УПЦ отслужил молебен за Украину в военной части Чопа

22:32, 25 марта 2018
Православие
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/ m-church.org.ua

В военной части был отслужен молебен за Украину и военных нашего государства, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Военные продемонстрировали владыке казарменные, бытовые и учебные помещения, актовый зал, кабинеты медицинской части, а также музей.

/ m-church.org.ua

Пользуясь случаем, руководство воинской части вручило Почетные грамоты управляющему Мукачевской православной епархией владыке Феодору и секретарю Епархиального управления протоиерею Виктору Мисо за весомые личные заслуги в утверждении, развитии и за преданность идеалам независимости Украинского государства, плодотворную военно-патриотическую и общественную деятельность.

В свою очередь, архиерей выразил слова благодарности военным за награду и пожелал всем военнослужащим телесного и духовного здоровья, чтобы и впредь верно нести свою службу на благо Украины.

/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua

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